Витамин В12 может привести к гибели клеток организма

Российские учёные из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН обнаружили, что при определённых условиях витамин В12 может оказывать губительное влияние на клетки.

Подобный эффект наблюдается при взаимодействии В12 с витамином С, который становится прооксидантом, нарушающим обменные и сигнальные процессы в клетках и вызывающим их гибель, пишет издание RuNews24. При сочетании В12 с другими антиоксидантами зачастую происходят схожие процессы, с той лишь разницей, что клетки не разрушаются, а получают сильные повреждения.

«Полученные результаты указывают на сложные и противоречивые взаимодействия антиоксидантов в сочетании с другими биологическими молекулами. Это крайне важно понимать и учитывать при использовании данных веществ для создания терапевтических комбинаций», - отмечает один из авторов работы.