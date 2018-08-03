Ученые назвали продукты, которые могут снизить тревожность
3 августа 2018, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Ирландского национального университета в Корке провели исследования и выяснили, какие продукты способны снижать тревожность. Оказалось, что с этой проблемой можно справиться при помощи еды.
Специалисты поместили в стрессовые условия две группы лабораторных мышей и добавили в рацион одной из них продукты, содержащие клетчатку. В частности, грызунов кормили зерновыми, бобовыми и овощами.
Как сообщает издание The Journal of Physiology, клетчатка помогла выработать в толстой кишке мышей короткоцепочные жирные кислоты, вследствие чего у животных существенно улучшилось пищеварение. После этого они значительно лучше выполняли поведенческие тесты, чем испытуемые из второй группы.
Ученые утверждают, что уровень тревожности действительно снижается при включении в рацион вышеуказанных продуктов.
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