Британский астронавт знает, когда земляне высадятся на Марс

Астронавт из Великобритании Тим Пик в минувшее воскресенье сделал важное заявление по поводу освоения Марса. Специалист сообщил, что знает, когда землянам удастся высадиться на Красную планету.

По словам Пика, люди смогут попасть на Марс уже довольно скоро. Он утверждает, что это случится уже в конце 30-х годов текущего века, передает "Свободная пресса". Астронавт добавил, что в настоящий момент над этим активно работают государственные ведомства, которые занимаются изучением космоса.

Кроме того, как уточняет портал "Газета.ru", ссылаясь на слова Тима Пика, невероятно вдохновляющими в этой сфере являются различные проекты бизнесмена Илона Маска.