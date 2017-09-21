Стало известно, когда Китай запустит космическую миссию к Марсу
21 сентября 2017, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]
Стала известна примерная дата запуска Китая исследовательской космической миссии к Марсу.
Предполагается, что специалисты будут усиленно работать, чтобы это случилось примерно в 2020 году. Как уточняет сегодня издание China Daily, Китай намерен уже к 2030 году получить уникальные образцы почвы и скальной породы с Красной планеты.
Главный конструктор проекта Чжан Жунцяо, заявил, что КНР планирует стать первой страной, которая совместит в одной миссии не только орбитальные, но и наземные работы на Марсе. Подчеркивается, что в общей сложности проект включает в себя тринадцать комплексов научно-исследовательского оборудования.