Стало известно, когда Китай запустит космическую миссию к Марсу

Стала известна примерная дата запуска Китая исследовательской космической миссии к Марсу.

Предполагается, что специалисты будут усиленно работать, чтобы это случилось примерно в 2020 году. Как уточняет сегодня издание China Daily, Китай намерен уже к 2030 году получить уникальные образцы почвы и скальной породы с Красной планеты.

Главный конструктор проекта Чжан Жунцяо, заявил, что КНР планирует стать первой страной, которая совместит в одной миссии не только орбитальные, но и наземные работы на Марсе. Подчеркивается, что в общей сложности проект включает в себя тринадцать комплексов научно-исследовательского оборудования.