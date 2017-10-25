В NASA рассказали об утечке фреона на МКС

На Международной космической станции произошла утечка жидкого фреона. Случившееся прокомментировали в NASA.

Представители космического агентства в разговоре с корреспондентом РИА Новости сообщили, что инцидент имел место на японском модуле «Кибо». Из находящегося там груза произошла утечка примерно 100 миллилитров фреона. В NASA отметили, что никакого риска для экипажа и оборудования не возникло.

Ранее «Аргументы недели» писали, что американские астронавты, работающие на МКС, совершили шестичасовой выход в открытый космос. Они выполнили задания по техническому обслуживанию станции, в частности, установили новую камеру.