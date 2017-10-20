Астронавты NASA не смогли выполнить все задания в ходе выхода в открытый космос

Астронавты NASA Ренди Брезник и Джозеф Акаба сегодня совершили шестичасовой выход в открытый космос.

За время, проведенное вне Международной космической станции, астронавты выполнили обязательные задания по ее техническому обслуживанию. В частности, ими была установлена новая камера. С двумя дополнительными заданиями Брезник и Акаба справиться не смогли. Эти работы астронавты осуществят в ходе следующего выхода в космическое пространство, сообщает РИА Новости.

Ранее «Аргументы недели» писали, что к МКС пристыковался российский корабль «Прогресс». Он доставил на станцию топливо, продукты, воду и другие грузы.