Космический грузовик "Прогресс МС-07", запущенный в субботу со второй попытки к МКС на ракете-носителе "Союз-2.1а", в понедельник, 16 октября, пристыковался к станции в автоматическом режиме, сообщает "Москва 24".



"Прогресс" доставил топливо, продукты, воду, посылки экипажу от родных и близких, а также другие грузы, необходимые для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.



В "Роскосмосе" уточнили, что всего корабль доставил около 2,5 тонны грузов. Первый в истории полет "Прогресса МС-07" к МКС по "сверхкороткой" трехчасовой схеме 12 октября был отменен: перед запуском от "Союза-2.1а" вовремя не отошла одна из мачт обслуживания, автоматика отменила старт, причину произошедшего установит госкомиссия. В результате грузовик было решено отправить к станции по традиционной двухсуточной схеме.



Ранее сообщалось, что запланированный пуск космического грузовика "Прогресс МС-07" к МКС на ракете-носителе "Союз-2.1а" был перенесен на резервную дату – 14 октября. Переход на двухсуточную схему при пусках рассматривается как запасной вариант и является штатной ситуацией.

