//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Наука 13+

В NASA подтвердили, что к Земле летит крупный астероид

2 октября 2017, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

В NASA подтвердили, что к Земле летит крупный астероид
фото: pixabay.com

Ученые в американском аэрокосмическом агентстве (NASA) подтвердили, что к Земле летит потенциально опасный астероид, обнаруженный европейскими специалистами в 2012 году. Астрофизики вычислили, что астероид, которому дали название 2012 ТС4, по размеру и массе вдвое больше челябинского метеорита.

В NASA определили, что космическое тело пролетит мимо нашей планеты 12 октября. Если он упал бы на Земле, человечеству грозила бы серьезная катастрофа. Ученые уверены, что опасный астероид пролетит мимо Земли на безопасном для нашей планеты расстоянии.

Челябинский метеорит упал в озеро Чебаркуль 15 февраля 2013 года. Его осколок представлен в краеведческом музее в Челябинске. Ущерб от падения метеорита на Урале составил около миллиарда рублей.

Согласно расчетам специалистов, астероид приблизится к Земле на расстояние в 44 880 километров.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ИЧ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Общество

СМИ предрекли отставку орловскому губернатору и главе Коми

СМИ предрекли отставку орловскому губернатору и главе Коми

СМИ назвали фамилии губернаторов, которые могут уйти со своих должностей. Серия отставок глав регионов началась неделю назад. Ранее «АН» писали о том, как кадровые перестановки прокомментировали в Кремле.

//В мире

Авакова заподозрили в желании свергнуть Порошенко с помощью Саакашвили

Авакова заподозрили в желании свергнуть Порошенко с помощью Саакашвили

В середине октября у стен Верховной Рады в Киеве состоится митинг, участники которого потребуют проведения реформы избирательной системы Украины. К организации акции причастен Михаил Саакашвили.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

Режим КТО введен сразу в двух районах Дагестана

Режим КТО введен сразу в двух районах Дагестана

В воскресенье сразу в двух районах Дагестана был введен режим контртеррористической операции. Представитель оперативного штаба по республике подчеркнул, что в настоящий момент боевиков разыскивают.

//В мире

В Латвии снова хотят снести памятник советским воинам

В Латвии снова хотят снести памятник советским воинам

В Латвии снова выдвинули идею снести памятник советским воинам, которые освободили Ригу от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня начался сбор подписей на сайте общественных инициатив страны.

//Новости ADWILE

//Непознанное

Уфологи опубликовали информацию о путешествии американцев на планету гуманоидов

Уфологи опубликовали информацию о путешествии американцев на планету гуманоидов

Охотники на НЛО утверждают, что миссия состоялась в 80-90-х годах прошлого века, в ней участвовали несколько человек. Согласно данным некоторых источников, астронавты прожили на планете около 10 лет.

//Наука

В NASA подтвердили, что к Земле летит крупный астероид

В NASA подтвердили, что к Земле летит крупный астероид

Ученые в американском аэрокосмическом агенстве (NASA) подтвердили, что к Земле летит потенциально опасный астероид, обнаруженный европейскими специалистами в 2012 году. Он пролетит мимо нашей планеты.

//Общество

Российские соцсети ограничили время бесплатного прослушивания музыки

Российские соцсети ограничили время бесплатного прослушивания музыки

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что мобильное приложение «ВКонтакте» уличили в слежке за пользователями. С такими обвинениями в адрес интернет–ресурса выступил работник IT-сферы из Санкт-Петербурга.

//Шоу-бизнес

Садальский прокомментировал отмену свадьбы Баскова и Лопыревой

Садальский прокомментировал отмену свадьбы Баскова и Лопыревой

Станислав Садальский грубо высказался по поводу отмены свадьбы Виктории Лопыревой и Николая Баскова. По словам актера, данное событие изначально планировалось, как обширная пиар-кампания для обоих его участников.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Лас-Вегасе неизвестный устроил стрельбу по людям в казино, есть жертвы

В Лас-Вегасе неизвестный устроил стрельбу по людям в казино, есть жертвы

В Соединенных Штатах Америки два человека погибли и 24 человека ранены в результате стрельбы в Лас-Вегасе. Вооруженное нападение на людей произошло на концерте неподалеку от казино Mandalay Bay.

//Спорт

Тело фигуристки Людмилы Белоусовой было кремировано

Тело фигуристки Людмилы Белоусовой было кремировано

Тело двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Людмилы Белоусовой, выступавшей в паре с Олегом Протопоповым в СССР, кремировано. О похоронах Белоусовой нет никакой информации.

//Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Темпбанка

Центробанк отозвал лицензию у Темпбанка

Центральный Банк Российской Федерации отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Темпбанка. По данным Банка России, кредитная организация лишена лицензии со 2 октября.

//Политика

Новый американский посол прибыл в российскую столицу

Новый американский посол прибыл в российскую столицу

Некоторое время назад «Аргументы недели» писали, что кандидатуру Джона Хантсмана утвердили американские законодатели. Ранее Хантсман работал послом США в таких государствах, как Китай и Сингапур.

//Общество

Cиноптики Гидрометцентра дали прогноз погоды на октябрь

Cиноптики Гидрометцентра дали прогноз погоды на октябрь

Cиноптики Гидрометцентра дали прогноз погоды на октябрь в Москве разных российских регионах. Сегодня 2 октября, из прогноза стало известно, что второй месяц осени в этом году будет обычным.

//Криминал

В Крыму пресекли деятельность экстремистов из запрещенной в России группировки

В Крыму пресекли деятельность экстремистов из запрещенной в России группировки

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли в Крыму деятельность запрещенной в России группировки «Таблиги Джамаат». Соответствующую информацию распространила пресс-служба ведомства.

//Непознанное

Уфологи заявили об обнаружении в небе над США прозрачного инопланетного корабля

Уфологи заявили об обнаружении в небе над США прозрачного инопланетного корабля

В сети появилось снятое в Соединенных Штатах видео, на котором предположительно запечатлен неопознанный летающий объект. Уфологи уверяют, что это гигантский прозрачный корабль инопланетян, посетивших Землю.

//В мире

Украинские СМИ оценили ущерб от пожара на военных складах под Винницей

Украинские СМИ оценили ущерб от пожара на военных складах под Винницей

Напомним, пожар на складах в Винницкой области произошел на прошлой неделе. В Службе безопасности Украины была озвучена версия, согласно которой случившееся явилось результатом действий диверсантов.

//В мире

Объявлены результаты референдума в Каталонии

Объявлены результаты референдума в Каталонии

Напомним, власти Испании попытались сорвать проведение голосования, эта задача была возложена на полицию. В результате в автономии вспыхнули столкновения, в ходе которых пострадали 337 человек.

//Культура

Звезда фильма "Такси" стал почетным членом крымского профсоюза таксистов

Звезда фильма "Такси" стал почетным членом крымского профсоюза таксистов

Знаменитый французский актер Сами Насери, прославившийся после роли в фильме "Такси", стал почетным членом крымского профсоюза таксистов. Артист признался, что ему очень нравится полуостров.

//Политика

Премьер Испании Рахой: никакого референдума о независимости Каталонии не было

Премьер Испании Рахой: никакого референдума о независимости Каталонии не было

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил сегодня на пресс-конференции, что «никакого референдума о независимости Каталонии не было». Он выразил благодарность силовикам, которые «выполняли свой долг».

//Шоу-бизнес

Тимати бросает сцену ради маленькой дочки

Тимати бросает сцену ради маленькой дочки

Знаменитый российский музыкант Тимати сделал важное заявление, которое очень огорчило его поклонников. Рэп-исполнитель намерен уйти со сцены ради своей маленькой дочери, которую зовут Алиса.

//В мире

Иосиф Кобзон в честь своего юбилея выступил в Луганске

Иосиф Кобзон в честь своего юбилея выступил в Луганске

Знаменитый музыкант, народный артист России Иосиф Кобзон дал в Луганске концерт в честь своего юбилея. Певец уже не первый раз выступает на территории города и активно участвует в жизни ЛНР.

//Метеоновости

Глава Гидрометцентра назвал две верные приметы о погоде

Глава Гидрометцентра назвал две верные приметы о погоде

Специалисты провели исследования и выяснили, что не существует статистически значимых примет о погоде, которые бы оправдывались, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Исключение составляют только две приметы.

//Политика

Видео: в Тбилиси состоялся марш за нормализацию отношений с Москвой

Видео: в Тбилиси состоялся марш за нормализацию отношений с Москвой

Около 5 тыс. человек приняли участие в марше оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в Тбилиси. Они требовали улучшения социальных условий среди населения и налаживания отношений с Россией.

//Происшествия

В Подмосковье "Сапсан" сбил двух мужчин

В Подмосковье "Сапсан" сбил двух мужчин

В воскресенье, 1 октября, в Московской области неподалеку от станции Поварово-1 поезд "Сапсан" сбил двух мужчин. Согласно последней информации, пешеходы переходили пути прямо перед приближающимся поездом.

//Здоровье

Кофе с маслом поможет похудеть - ученые

Кофе с маслом поможет похудеть - ученые

По словам специалистов из Университета биологических исследований в Аризоне, кофе по утрам вместе с добавленным в него растительным или животным жиром ускоряет обмен веществ, что приводит к постепенному похудению.

//В мире

Голосование на референдуме о независимости Каталонии закончено

Голосование на референдуме о независимости Каталонии закончено

Вечером в воскресенье, 1 октября, завершилось голосование на референдуме о независимости Каталонии. К настоящему моменту все избирательные участки в автономной области, как уточняет источник, закрыты.

//Здоровье

Медики рассказали, зачем людям нужен аппендикс

Медики рассказали, зачем людям нужен аппендикс

Зарубежные ученые рассказали, для чего все же нужен аппендикс. Как оказалось, он играет не последнюю роль в организме и жизненно важен для деятельности иммунной системы человека.

//Экономика

Названа сумма общей кредиторской задолженности компании "ВИМ-Авиа"

Названа сумма общей кредиторской задолженности компании "ВИМ-Авиа"

Вечером в воскресенье, 1 октября, в Росавиации назвали сумму общей кредиторской задолженности компании "ВИМ-Авиа". Согласно последней информации, она достигает 10 миллиардов рублей.

//Происшествия

СМИ: российский полковник подорвался на фугасе в Сирии

СМИ: российский полковник подорвался на фугасе в Сирии

Российский полковник, командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота Валерий Федянин подорвался на фугасе. Также погиб водитель, который ехал в бронемашине с офицером.

//В мире

Власти Каталонии хотят подать в суд на полицейских

Власти Каталонии хотят подать в суд на полицейских

Власти Каталонии подадут в суд на сотрудников полиции Испании из-за их действий в ходе столкновений на референдуме. Об этом сообщил официальный представитель женералитета автономной области.

//Шоу-бизнес

Малахов пожаловался Собянину, что замерзает

Малахов пожаловался Собянину, что замерзает

Популярный телеведущий Андрей Малахов опубликовал обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, в котором пожаловался, что замерзает в неотапливаемой квартире. Об этом шоумен написал в своем Twitter.

//Происшествия

Пожар в центре Москвы ликвидирован

Пожар в центре Москвы ликвидирован

Вечером в воскресенье, 1 октября, пожарным удалось ликвидировать возгорание в здании гостиницы "Москва" в центре столицы. Данную информацию предоставил сотрудник пресс-службы городского ГУ МЧС.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Общество

СМИ предрекли отставку орловскому губернатору и главе Коми

СМИ предрекли отставку орловскому губернатору и главе Коми

СМИ назвали фамилии губернаторов, которые могут уйти со своих должностей. Серия отставок глав регионов началась неделю назад. Ранее «АН» писали о том, как кадровые перестановки прокомментировали в Кремле.

//В мире

Авакова заподозрили в желании свергнуть Порошенко с помощью Саакашвили

Авакова заподозрили в желании свергнуть Порошенко с помощью Саакашвили

В середине октября у стен Верховной Рады в Киеве состоится митинг, участники которого потребуют проведения реформы избирательной системы Украины. К организации акции причастен Михаил Саакашвили.

//Происшествия

Режим КТО введен сразу в двух районах Дагестана

Режим КТО введен сразу в двух районах Дагестана

В воскресенье сразу в двух районах Дагестана был введен режим контртеррористической операции. Представитель оперативного штаба по республике подчеркнул, что в настоящий момент боевиков разыскивают.

//В мире

В Латвии снова хотят снести памятник советским воинам

В Латвии снова хотят снести памятник советским воинам

В Латвии снова выдвинули идею снести памятник советским воинам, которые освободили Ригу от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня начался сбор подписей на сайте общественных инициатив страны.

//Непознанное

Уфологи опубликовали информацию о путешествии американцев на планету гуманоидов

Уфологи опубликовали информацию о путешествии американцев на планету гуманоидов

Охотники на НЛО утверждают, что миссия состоялась в 80-90-х годах прошлого века, в ней участвовали несколько человек. Согласно данным некоторых источников, астронавты прожили на планете около 10 лет.

//Наука

В NASA подтвердили, что к Земле летит крупный астероид

В NASA подтвердили, что к Земле летит крупный астероид

Ученые в американском аэрокосмическом агенстве (NASA) подтвердили, что к Земле летит потенциально опасный астероид, обнаруженный европейскими специалистами в 2012 году. Он пролетит мимо нашей планеты.

//Общество

Российские соцсети ограничили время бесплатного прослушивания музыки

Российские соцсети ограничили время бесплатного прослушивания музыки

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что мобильное приложение «ВКонтакте» уличили в слежке за пользователями. С такими обвинениями в адрес интернет–ресурса выступил работник IT-сферы из Санкт-Петербурга.

//Шоу-бизнес

Садальский прокомментировал отмену свадьбы Баскова и Лопыревой

Садальский прокомментировал отмену свадьбы Баскова и Лопыревой

Станислав Садальский грубо высказался по поводу отмены свадьбы Виктории Лопыревой и Николая Баскова. По словам актера, данное событие изначально планировалось, как обширная пиар-кампания для обоих его участников.

//Происшествия

В Лас-Вегасе неизвестный устроил стрельбу по людям в казино, есть жертвы

В Лас-Вегасе неизвестный устроил стрельбу по людям в казино, есть жертвы

В Соединенных Штатах Америки два человека погибли и 24 человека ранены в результате стрельбы в Лас-Вегасе. Вооруженное нападение на людей произошло на концерте неподалеку от казино Mandalay Bay.

//Спорт

Тело фигуристки Людмилы Белоусовой было кремировано

Тело фигуристки Людмилы Белоусовой было кремировано

Тело двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Людмилы Белоусовой, выступавшей в паре с Олегом Протопоповым в СССР, кремировано. О похоронах Белоусовой нет никакой информации.

//Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Темпбанка

Центробанк отозвал лицензию у Темпбанка

Центральный Банк Российской Федерации отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Темпбанка. По данным Банка России, кредитная организация лишена лицензии со 2 октября.

//Политика

Новый американский посол прибыл в российскую столицу

Новый американский посол прибыл в российскую столицу

Некоторое время назад «Аргументы недели» писали, что кандидатуру Джона Хантсмана утвердили американские законодатели. Ранее Хантсман работал послом США в таких государствах, как Китай и Сингапур.

//Общество

Cиноптики Гидрометцентра дали прогноз погоды на октябрь

Cиноптики Гидрометцентра дали прогноз погоды на октябрь

Cиноптики Гидрометцентра дали прогноз погоды на октябрь в Москве разных российских регионах. Сегодня 2 октября, из прогноза стало известно, что второй месяц осени в этом году будет обычным.

//Криминал

В Крыму пресекли деятельность экстремистов из запрещенной в России группировки

В Крыму пресекли деятельность экстремистов из запрещенной в России группировки

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли в Крыму деятельность запрещенной в России группировки «Таблиги Джамаат». Соответствующую информацию распространила пресс-служба ведомства.

//Непознанное

Уфологи заявили об обнаружении в небе над США прозрачного инопланетного корабля

Уфологи заявили об обнаружении в небе над США прозрачного инопланетного корабля

В сети появилось снятое в Соединенных Штатах видео, на котором предположительно запечатлен неопознанный летающий объект. Уфологи уверяют, что это гигантский прозрачный корабль инопланетян, посетивших Землю.

//В мире

Украинские СМИ оценили ущерб от пожара на военных складах под Винницей

Украинские СМИ оценили ущерб от пожара на военных складах под Винницей

Напомним, пожар на складах в Винницкой области произошел на прошлой неделе. В Службе безопасности Украины была озвучена версия, согласно которой случившееся явилось результатом действий диверсантов.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Объявлены результаты референдума в Каталонии

Объявлены результаты референдума в Каталонии

Напомним, власти Испании попытались сорвать проведение голосования, эта задача была возложена на полицию. В результате в автономии вспыхнули столкновения, в ходе которых пострадали 337 человек.

//Культура

Звезда фильма "Такси" стал почетным членом крымского профсоюза таксистов

Звезда фильма "Такси" стал почетным членом крымского профсоюза таксистов

Знаменитый французский актер Сами Насери, прославившийся после роли в фильме "Такси", стал почетным членом крымского профсоюза таксистов. Артист признался, что ему очень нравится полуостров.

//Политика

Премьер Испании Рахой: никакого референдума о независимости Каталонии не было

Премьер Испании Рахой: никакого референдума о независимости Каталонии не было

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил сегодня на пресс-конференции, что «никакого референдума о независимости Каталонии не было». Он выразил благодарность силовикам, которые «выполняли свой долг».

//Шоу-бизнес

Тимати бросает сцену ради маленькой дочки

Тимати бросает сцену ради маленькой дочки

Знаменитый российский музыкант Тимати сделал важное заявление, которое очень огорчило его поклонников. Рэп-исполнитель намерен уйти со сцены ради своей маленькой дочери, которую зовут Алиса.

//В мире

Иосиф Кобзон в честь своего юбилея выступил в Луганске

Иосиф Кобзон в честь своего юбилея выступил в Луганске

Знаменитый музыкант, народный артист России Иосиф Кобзон дал в Луганске концерт в честь своего юбилея. Певец уже не первый раз выступает на территории города и активно участвует в жизни ЛНР.

//Метеоновости

Глава Гидрометцентра назвал две верные приметы о погоде

Глава Гидрометцентра назвал две верные приметы о погоде

Специалисты провели исследования и выяснили, что не существует статистически значимых примет о погоде, которые бы оправдывались, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Исключение составляют только две приметы.

//Политика

Видео: в Тбилиси состоялся марш за нормализацию отношений с Москвой

Видео: в Тбилиси состоялся марш за нормализацию отношений с Москвой

Около 5 тыс. человек приняли участие в марше оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в Тбилиси. Они требовали улучшения социальных условий среди населения и налаживания отношений с Россией.

//Происшествия

В Подмосковье "Сапсан" сбил двух мужчин

В Подмосковье "Сапсан" сбил двух мужчин

В воскресенье, 1 октября, в Московской области неподалеку от станции Поварово-1 поезд "Сапсан" сбил двух мужчин. Согласно последней информации, пешеходы переходили пути прямо перед приближающимся поездом.

//Здоровье

Кофе с маслом поможет похудеть - ученые

Кофе с маслом поможет похудеть - ученые

По словам специалистов из Университета биологических исследований в Аризоне, кофе по утрам вместе с добавленным в него растительным или животным жиром ускоряет обмен веществ, что приводит к постепенному похудению.

//В мире

Голосование на референдуме о независимости Каталонии закончено

Голосование на референдуме о независимости Каталонии закончено

Вечером в воскресенье, 1 октября, завершилось голосование на референдуме о независимости Каталонии. К настоящему моменту все избирательные участки в автономной области, как уточняет источник, закрыты.

//Здоровье

Медики рассказали, зачем людям нужен аппендикс

Медики рассказали, зачем людям нужен аппендикс

Зарубежные ученые рассказали, для чего все же нужен аппендикс. Как оказалось, он играет не последнюю роль в организме и жизненно важен для деятельности иммунной системы человека.

//Экономика

Названа сумма общей кредиторской задолженности компании "ВИМ-Авиа"

Названа сумма общей кредиторской задолженности компании "ВИМ-Авиа"

Вечером в воскресенье, 1 октября, в Росавиации назвали сумму общей кредиторской задолженности компании "ВИМ-Авиа". Согласно последней информации, она достигает 10 миллиардов рублей.

//Происшествия

СМИ: российский полковник подорвался на фугасе в Сирии

СМИ: российский полковник подорвался на фугасе в Сирии

Российский полковник, командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота Валерий Федянин подорвался на фугасе. Также погиб водитель, который ехал в бронемашине с офицером.

//В мире

Власти Каталонии хотят подать в суд на полицейских

Власти Каталонии хотят подать в суд на полицейских

Власти Каталонии подадут в суд на сотрудников полиции Испании из-за их действий в ходе столкновений на референдуме. Об этом сообщил официальный представитель женералитета автономной области.

//Шоу-бизнес

Малахов пожаловался Собянину, что замерзает

Малахов пожаловался Собянину, что замерзает

Популярный телеведущий Андрей Малахов опубликовал обращение к мэру Москвы Сергею Собянину, в котором пожаловался, что замерзает в неотапливаемой квартире. Об этом шоумен написал в своем Twitter.

//Происшествия

Пожар в центре Москвы ликвидирован

Пожар в центре Москвы ликвидирован

Вечером в воскресенье, 1 октября, пожарным удалось ликвидировать возгорание в здании гостиницы "Москва" в центре столицы. Данную информацию предоставил сотрудник пресс-службы городского ГУ МЧС.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

//Наши партнеры