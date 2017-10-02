В NASA подтвердили, что к Земле летит крупный астероид

Ученые в американском аэрокосмическом агентстве (NASA) подтвердили, что к Земле летит потенциально опасный астероид, обнаруженный европейскими специалистами в 2012 году. Астрофизики вычислили, что астероид, которому дали название 2012 ТС4, по размеру и массе вдвое больше челябинского метеорита.

В NASA определили, что космическое тело пролетит мимо нашей планеты 12 октября. Если он упал бы на Земле, человечеству грозила бы серьезная катастрофа. Ученые уверены, что опасный астероид пролетит мимо Земли на безопасном для нашей планеты расстоянии.

Челябинский метеорит упал в озеро Чебаркуль 15 февраля 2013 года. Его осколок представлен в краеведческом музее в Челябинске. Ущерб от падения метеорита на Урале составил около миллиарда рублей.

Согласно расчетам специалистов, астероид приблизится к Земле на расстояние в 44 880 километров.