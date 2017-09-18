Астероид вдвое больше Челябинского метеорита подлетит к Земле в октябре

К Земле приближается астероид, чьи размеры в 2 раза превышают параметры метеорита, упавшего на территории Челябинской области в 2013 году. Информацией об этом поделились российские астрономы.

Ученые рассказали Ura.ru, что небесное тело должно пролететь мимо планеты 12 октября. Согласно расчетам специалистов, астероид приблизится к Земле на расстояние в 44 880 километров, данное значение по космическим меркам является небольшим.

Ранее «Аргументы недели» писали, что в будущем огромный астероид 2015 UM67 может уничтожить Марс. Такой вариант развития событий не исключили российские исследователи, открывшие 2015 UM67.