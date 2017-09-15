Ученые заявили о возможности уничтожения Марса огромным астероидом

Астероид огромных размеров может уничтожить Марс. Об этом заявили ученые.

Как пишет издание ToDay News Ufa, небесное тело величиной с 10 футбольных полей, было открыто российскими специалистами. Исследователи не исключают, что астероид, которому было присвоено имя 2015 UM67, может в будущем упасть на Марс. В этом случае Красную планету ждут катастрофические последствия, поскольку, в отличие от Земли, она не обладает плотной атмосферой, в которой 2015 UM67 должен частично сгореть.

Ранее ученые пришли к выводу, что именно падение гигантского астероида привело к тому, что Марс стал сухим и холодным небесным телом, на котором невозможна жизнь.