Исследователи решили объяснить, почему вещие сны снятся людям именно в определенные дни недели, а не каждую ночь.

Ученые подчеркивают, что сновидения чаще всего отражают бессознательные процессы, поэтому в них можно найти некие подсказки для человека, которые понимает лишь подсознание, а сознание в состоянии бодрствования не может их расшифровать. Специалисты замечают, что сны в ночь на пятницу зачастую считаются самыми правдивыми, потому что перед выходными днями люди позволяют себе сконцентрироваться на личной жизни, а не работе - подсознание также начинает активно перерабатывать информацию в этой сфере.

Самые информативные сны снятся обычно с понедельника на вторник, поскольку мозг человека еще не устал после выходных и работает в полную силу. Что касается сновидений с воскресенья на понедельник, то они обычно совершенно бессмысленны, поскольку отражают усталость, накопленную за рабочую неделю и впечатления, полученные в выходные дни.





