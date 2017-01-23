Ученые предупреждают любителей мороженого о проблемах с сердцем

Ученые из США провели исследование и выяснили, чем чревато злоупотребление мороженым.

Любителей сладкого и холодного предупреждают - у них могут появиться серьезные осложнения в сердечно-сосудистой сфере. Это настолько серьезно, что в отдельных случаях у людей может развиться даже инфаркт. Издание Daily советует производителям мороженого, ссылаясь на экспертов, изменить формулу лакомства.

Уточняется, что добавление антиоксиданта полифенола, то есть вещества, которое содержится в черном шоколаде и орехах, способно снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов.