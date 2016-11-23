Ученые рекомендуют есть мороженое на завтрак

Мороженое на завтрак - это не только вкусно, но и полезно. Именно к такому выводу пришли специалисты университета Кёрин (Япония) после проведенного исследования о влиянии этого лакомства на работу мозга.

Испытуемые были разделены на две группы, одна из которых должна была начинать свой день с мороженого. После завтрака участники исследования проходили несколько тестов на компьютере для оценки аналитических способностей и скорости реакции. Как выяснилось, те, кто ел утром мороженое, справлялись с заданием куда быстрее и лучше.

Профессор Ёсихико Когои, возглавлявший исследование, утверждает, что такой завтрак приводит к стимуляции альфа-волн в мозгу человека. Ученые предположили, что связано это не с составом продукта, а с его температурой: холод быстро пробуждает, буквально “встряхивает” мозг с утра. Однако после замены мороженого на другой охлажденный продукт ожидаемого эффекта не последовало.

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