Ученые назвали продукт, способный продлевать жизнь и снижать вес

Интересное открытие сделали ученые Медицинского колледжа при Университете Вермонта. Они провели масштабное исследование, которое показало, насколько может быть полезен острый перец.

Специалисты изучили данные исследований, которые проводились на протяжении двух десятков лет. Они касались рациона почти шестнадцати тысяч американцев. В итоге эксперты заключили, что употребление в пишу острого перца связано со снижением смертности почти на тринадцать процентов. Также специалисты установили, что продукт способен сжигать жир.

Ученые предположили, что данные свойства перца могут быть связаны со жгучим веществом, которое в нем содержится –капсаицином, сообщает rg.ru.

Правда, стоит отметить, что при некоторых заболеваниях употребление в пищу острого перца категорически противопоказано. Поэтому перед включением данного продукта в рацион, необходимо проконсультироваться с врачом.