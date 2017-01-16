Ученые рассказали, как похудеть без диет и тренировок

Ученые из Великобритании рассказали, как можно избавиться от лишних килограммов без изнурительных диет и тренировок.

Специалисты отмечают, что человек подсознательно отдает предпочтение более жирной и сладкой пищи, так как в его мозге запускается так называемый процесс поощрения, основанный на выработке определенных веществ, сообщает lenta.ru.

Ученые же разработали приложение для мобильного телефона, которое способно внести корректировки в этот процесс. Метод основан на том, что человеку предлагается выбрать из определенного перечня продуктов самые, на его взгляд, полезные. По словам ученых, достаточно десятиминутного тренинга в день, чтобы снизить калорийность суточного рациона на двести килокалорий и похудеть.