Ученые разработали новое средство от рака, убивающее опухоль по принципу гранаты

Российские ученые совместно со своими коллегами из Финляндии создали новый способ борьбы с раком. Они предлагают уничтожать раковые опухоли с помощью так называемых пористых наночастиц.

По словам ученых, данные тела обладают целым рядом достоинств. Наночастницы заполняются лекарством, которое смертоносно для раковых клеток. При этом, находясь внутри своеобразного «контейнера», оно не губит здоровые ткани и органы, а доставляется прямиком внутрь опухоли. Затем наночастица нагревается с помощью, например, лазера, ее поры расширяются и выпускают лекарство, сообщает ria.ru.

Ученые говорят, что сейчас работают над оптимизацией разработанного метода. Они уже опробовали средство на подопытных мышах и убедились в его эффективности.