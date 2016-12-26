Ученые расшифровали ДНК древнейших мумий и попытались узнать, зачем их создавали

Ученые попытались изучить самые древние мумии, которые известны человечеству. Генетики из Национального музея естественной истории Чили отобрали некоторые экземпляры и изучили их с помощью компьютерного сканирования.

Исследованные мумии детей и младенцев были сделаны индейцами чинчорро. Эксперты изучили внутреннее содержание выбранных экземпляров, их строение в разрез, а также ДНК. На основании полученных данных будут сделаны выводы, сообщает ria.ru.

Прежде всего, специалисты хотят выяснить, зачем индейцы, которые жили примерно 10 тысяч лет назад, мумифицировали своих близких. Ведь у их не было погребальных обрядов, а также они не придерживались культа жизни после смерти.