Ученые сообщили об удивительной находке в упавшем метеорите

Ученые исследовали метеорит, который «приземлился» на Дальнем Востоке нашей страны еще в 2011 году, и сообщили об удивительной находке.

Как рассказала Международная группа исследователей, в упавшем космическом теле удалось обнаружить так называемый квазикристалл. Он представляет и себя двадцатигранник. Причем каждая из граней представлена в виде равностороннего треугольника.

По словам ученых, это третий квазикристалл, образованный в космосе, который удалось найти. Другие два также были обнаружены в метеоритах. Эксперты подчеркивают, что они умеют выращивать подобные квазикристаллы в искусственных условиях. Однако ученым крайне интересно, как они образовываются в космосе, сообщает mk.ru.

По предположению исследователей, данные тела могут возникать при большом давлении и температуре. Также их появлению может способствовать столкновение двух астероидов. Пока ученые не решили, как применить свою находку в практических целях.