Метеорит принес на Землю неизвестные формы жизни

Группа канадских ученых, проводившая исследования в ледниках Сен-Томас в Онтарио, сделала сенсационное открытие. Они обнаружили в обломках найденного в марте метеорита ранее неизвестные живые микроорганизмы.

На найденных осколках метеорита исследователи обнаружили необычные борозды, которые приняли за следы вымерших миллионы назад микроорганизмов. Отмечается, что подобные находки были обнаружены на поверхности Марса.

Если результаты исследований подтвердятся, то находка канадских ученых станет доказательством существования внеземной жизни. К дальнейшей работе по изучению упавшего космического пришельца будут привлечены специалисты NASA.

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