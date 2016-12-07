Ученые: земные сутки становятся все длиннее

К удивительным выводам пришли ученые из Даремского университета в Великобритании. Они выяснили, что продолжительность земных суток постоянно увеличивается.

По словам экспертов, сутки на нашей планете становятся длиннее на 1,8 миллисекунды. Причем такое увеличение происходит каждые сто лет. При этом Земля начинает вращаться все медленнее, сообщает rg.ru.

Перед тем, как сделать свои выводы эксперты изучили целый массив наблюдений, сделанный как древними учеными, так в средние века. Также специалисты назвали возможные причины такого явления. В частности они указали на воздействие глобального потепления и землетрясений.