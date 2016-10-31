NASA: Земля погрузится в кромешную тьму на четырнадцать дней

Глава NASA Чарльз Болден заявил, что в скором времени Земля погрузится в кромешную тьму на две недели.

Из-за необычного взаимодействия Венеры и Юпитера на нашей планете с 15 по 29 ноября возникнет мрак. В докладе руководителя NASA уточняется, что разница между Венерой и Юпитером составит всего лишь 1 градус, вследствие чего первая начнет светить в десять раз ярче, а на Юпитере разогреются газы.

Отмечается, что Юпитер выбросит в космос гигантское количество водорода, который достигнет Солнца и повлечет за собой взрыв на его поверхности. В результате температура звезды увеличится до 9 тысяч градусов. Солнце поменяет цвет с желто-белого на синий и будет светить менее ярко.