Ученые: Гроб Господень излучает необъяснимую энергию

Ученые сообщили о необъяснимом явлении, с которым они столкнулись при исследовании Гроба Господня в Иерусалиме. Пока никто не может дать тому, что произошло, хоть какое –то вразумительное объяснение.

Исследователи Гроба Господня в Иерусалиме сообщили о странном и необъяснимом явлении, с которым они столкнулись во время изучения христианской реликвии, передает РЕН ТВ.

Когда ученые работали в храме, у них вдруг непонятным образом отключилась разом вся измерительная аппаратура, зафиксировавшая некий поток энергии. Неизвестная сила вызвала помехи приборов и отключила их.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о вскрытии Гроба Господня. Плиту, что закрывает ложе Христа, впервые за 500 лет подняли. Ученые отмечают, что от камня, где по легенде лежал Иисус Христос, исходит благоухание, и этому тоже нет объяснения.