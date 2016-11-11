Ученые сварили пиво на дрожжах 220-летней давности

Пиво на дрожжах более чем двухвековой древности сварили учёные Музея королевы Виктории в Лонсестоне на острове Тасмания. По рецепту XVIII века они получили напиток светлого оттенка, необычного аромата и вкуса.

Дрожжи были найдены ранее в бутылках на корабле The Sydney Cove, лежащего на дне с 1797 года у восточного побережья Австралии. По словам участника эксперимента Дэвида Тарроугуда, они оказались гибридом хлебопекарных, пивных и винных дрожжей, которые генетически отличаются от десятков других видов, используемых во всех странах мира. Экспертов очень интересует этот факт, исследования продолжаются. Не исключены новые открытия, связанные с пивом и другими грузами корабля, включая вина.

Недавно СМИ сообщали о подобном эксперименте американских учёных по воссозданию медового пива, какое пили на территории современной Германии в 400-450 годах до нашей эры. Основой стал сохранившийся осадок, содержавший следы не только дрожжей, но также ячменя, меда, мяты и таволги.

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