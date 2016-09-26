В Кировской области стали пить меньше водки и вина

А вот пиво по-прежнему в почете. И хотя за 5 лет покупать в регионе спиртного стали меньше, область по-прежнему занимает лидирующие позиции по потреблению алкоголя на душу населения, сообщает Кировстат.

Так, если в 2010 году на каждого жителя региона условно приходилось по 15 литров алкоголя, то в 2015-м - «всего» 11,5. Но это все равно в 2 раза больше, чем пьет среднестатистический россиянин.

Причем в основном за пять лет сократилось потребление водки — ее стали покупать на 13,5% меньше, следом идет вино — 11%. А вот пиво жители региона как пили, так и пьют. За пять лет его потребление упало всего на 4,5%.

Коньяк, ликеры, настойки, бальзамы, судя по статистике, жители вятского края не особо жалуют: на эти спиртные напитки приходится всего 1% от общего потребления алкоголя.

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