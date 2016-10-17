Подо льдами Антарктиды обнаружили внеземную жизнь

Уникальный микроорганизм обнаружен в подлёдном озере Восток на материке Антарктида. Генетическое сходство этой бактерии с известными науке земными живыми существами не более 86%, сообщают российские учёные.

Озеро Восток - крупнейший водоём на обледеневшем материке, длиной 175 и шириной 65 километров, глубина чуть более километра. Оно изолировано от внешнего мира около 15 миллионов лет, температура воды достигает минус трёх градусов Цельсия при давлении в 400 атмосфер. Считается, что на дне есть геотермальные источники, создающие возможность для выживания микроорганизмов, а сама вода содержит в сто раз больше кислорода, чем обычная.

Найденную доселе неизвестную науке бактерию назвали w123-10. Это второй микроорганизм, открытый во время бурения и изучения озера Восток. Первый наши учёные нашли в 2004 году на глубинах 3607 и 3561 метров, разделённых слоем льда и временем примерно в пять тысяч лет. Он способен жить при температуре около минус 50 градусов Цельсия.

Как считают учёные, поиск и изучение микроорганизмов в доисторических льдах Антарктиды может дать ключ к пониманию, какие формы жизни можно встретить в космосе, например, на спутниках соседних планет.

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