4 октября на научной конференции ученые объявили, что ими зафиксировано движение Крыма к материковой части России. Полуостров перемещается почти на 10 миллиметров в год.

Замеры совершались на одном из самых современных специальных радиоинтерферометрических комплексов «Квазар-КВО», с его помощью отследили вектор и скорость движение полуострова. Директор Института прикладной астрономии РАН Александр Ипатов отмечает, что замеры были осуществлены в момент присоединения Крыма к Российской Федерации.

Простой математический подсчет показывает, что вне зависимости от общественного мнения и внешнеполитической обстановки, Крым присоединится к России в течение 4,5 миллионов лет. С геологической точки зрения это почти мгновение.

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