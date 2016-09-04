Госдеп США: мы никогда не признаем Крым российским!

Соединенные Штаты Америки никогда не признают присоединение Крыма к России, об этом 4 сентября заявил в интервью Delfi координатор Госдепартамента США по санкциям Дэниэл Фрид.

Фрид уточнил, что США никогда не признавали присоединение стран Балтии к СССР, также и теперь они не признают присоединение Крыма к России.

Координатор Госдепартамента США при этом сообщил, что США гордятся такой политикой, а сам Фрид стоит в этом вопросе на стороне Украины, поскольку, по словам американского политика, «от Украины трудно требовать выполнения соглашений, если там каждый день гибнут солдаты». Про то, что с другой стороны украинского фронта гибнут мирные граждане, Фрид почему-то умолчал…