США разработали план на случай российского вторжения на Украину

Координатор Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по санкционной политике Дэниэл Фрид заявил, что ведомство разработало специальный план на случай возможного российского вторжения на Украину.

В Госдепе США уточнили, что в настоящий момент план на случай вторжения РФ на территорию Украины обсуждается с властями Германии, Франции, Польши и Великобритании, передает Lenta.ru.

Дэниэл Фрид добавил, что, "если случится наихудшее", а именно, полномасштабное вторжение со стороны Российской Федерации, то Штаты располагают наработанным планом действий, который поможет оперативно и эффективно отреагировать на сложившуюся ситуацию.

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