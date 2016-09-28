В США охотники нашли полуживого снежного человека

Охотники за йети Рик Дайер и Мэттью Уиттон обнаружили существо в лесу. Мужчины рассказали, что в момент, когда она заметили его лежащим на земле и подошли, снежный человек был еще жив. У йети были смертельные травмы.

Находка сделана в лесах штата Джорджия. Охотники планируют продемонстрировать труп снежного человека широкой общественности в ходе специализированного мероприятия, которое пройдет в Калифорнии. Тело снежного человека покрыто рыжей шерстью, его рост составлял порядка двух с половиной метров, а вес более 200 килограммов.

Сейчас проводится экспертиза ДНК.

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