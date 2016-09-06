Служебный роман до добра не доводит, а доводит до стресса

Учёные из Британии провели исследования, которые помогли узнать влияние секса на рабочем месте на общее самочувствие человека. Отмечается, что интимная близость в подобных условиях вызывает стрессовое состояние.

Специалисты связывают это с ростом уровня нервозности и стресса у сотрудников, вступивших в интимную связь на работе, ведь есть возможность разоблачения со стороны других сотрудников или, что куда хуже, об этом узнает начальство.

Подобные размышления негативно сказываются на профессиональных обязанностях и успеваемости работника.

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