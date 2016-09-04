Уже лет через двадцать людям секс будет не нужен

По мнению исследователей из Стэнфордского университета, через несколько десятков лет секс перестанет интересовать людей и как средство продолжения рода, и как способ получения удовольствия.

Технологии виртуальной реальности позволят полностью заменить секс, а детей начнут выращивать в пробирках. Более того: желание рожать детей естественным способом, скорее всего, станет считаться отвратительным, считают специалисты, безответственным поступком, не позволяющим защитить будущих детей от "нежелательных" генетических вариантов.

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