Ученые узнали, когда между супругами угасает страсть

Специалисты Университета Людвига-Максимилиана в Германии установили, когда и из-за чего между супругами угасает страсть. В опросе, проведенном учеными, участвовали более трех тысяч человек.

Специалисты пришли к выводу, что лишь в первый год интимных отношений у пары наблюдаются положительные результаты. Постепенно удовлетворенность от сексуального контакта становится ниже.

Ученые объясняют это тем, что в первый год совместной жизни влюбленные пытаются удовлетворить потребности друг друга, но позже их сексуальные желания начинают расходиться. По словам ученых, только 27% партнеров, проживших вместе больше шестнадцати лет, заявили о получении сексуального удовлетворения от своего спутника.

Также оказалось, что наличие детей не снижает либидо, как считалось ранее, скорее наоборот, повышает интерес к сексу.

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