Занятия сексом полезны не для всех возрастов и полов - ученые

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Блокада редакции «Интера» в Киеве снята, активисты разошлись
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В дом иркутского чиновника бросили бутылку с зажигательной смесью
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Секс-скандал в московской школе №57: директору пришлось уйти
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На собственной свадьбе невеста порезала девушке лицо
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В альтернативных Паралимпийских играх примут участие 263 российских спортсмена
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Бобслей включён в программу пекинской Паралимпиады 2022 года
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Россию предупредили о возможном лишении права на проведение ЧМ-2021
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В Москве на мужчину с ребенком напал безработный
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Путин поработал на G20 на благо российской экономики
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Уильямс стала рекордсменкой по количеству побед в матчах турниров Большого шлема
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В Полтавской области цыгане гнались за детьми, угрожая им топорами
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Cборная Косова провела первый в истории страны матч под эгидой ФИФА и УЕФА
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ЦСКА разрешили проводить матчи группового турнира Лиги чемпионов на новой арене
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В Иркутске пассажирский автобус врезался в рекламный щит: погибла женщина
|08:25
В Уфе охранник больницы убил коллегу
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В Улан-Удэ женщина была насмерть забита табуреткой на глазах у детей
|05.09 22:55
Житель Ялты, совершивший акт самосожжения, умер в больнице
|05.09 21:32
В Польше разрушили кладбище советских солдат
|05.09 20:47
В Москве вспыхнул автобус
|05.09 20:20
Путин завил, что Россия будет поддерживать "нормандский формат"
|05.09 19:45
Владимир Путин: Япония уже отказалась от спорных островов
|05.09 19:38
Путин: Россию устраивает "несправедливая" цена на нефть
|05.09 19:29
Путин посетит Самарканд, чтобы почтить память Ислама Каримова
|05.09 18:54
Слуцкий не считает Россию футбольной страной
|05.09 18:08
Путин тапками успокоил журналистов, не поделивших микрофон
|05.09 17:37
Зачем Лионель Месси поменял имидж, изменившись до неузнаваемости (ФОТО)
|05.09 17:12
В Москве голый мужчина в жилетке гаишника пытался останавливать машины
|05.09 17:08
В ближайшие годы доходы федерального бюджета могут упасть до минимума
|05.09 16:46
Женщина получила 16 лет за то, что "заказала" сына своего любовника
|05.09 16:23
Путин назвал Египет приоритетным партнером и надежным другом России