Занятия сексом полезны не для всех возрастов и полов - ученые

Наблюдая за качеством жизни пожилых людей в Америке, ученые пришли к заключению, что частные занятия сексом в преклонном возрасте чреваты для мужчин серьезными проблемами со здоровьем.

Таким образом, было поставлено под сомнение бытующее утверждение, что секс полезен всем и в любом возрасте. Оказалось, что пожилые мужчины, занимающиеся сексом чаще одного раза в неделю, вдвое чаще страдают от болезней сердца, чем их сверстники, забывшие с возрастом о плотском удовольствии.

При этом у женщин наблюдается совсем иная тенденция: регулярная половая жизнь и получение при этом сильного удовольствия от секса помогают пожилым американкам меньше испытывать проблем с гипертензией (повышением артериального давления). А значит, для них секс в старости очень даже полезен. Вот только партнеров, видимо, придется искать помоложе.

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