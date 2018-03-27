Стало известно, когда будет завершена ДНК-экспертиза погибших в Кемерово
27 марта 2018, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сегодня сообщил, когда будет завершена ДНК-экспертиза погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Данное заявление он сделал в ходе беседы с кемеровчанами.
По словам политика, после опознания тела его передают в похоронное бюро, однако тем родственникам, которым не удалось опознать останки своих родных, предлагается сдать анализы. Для проведения ДНК-экспертизы был отправлен особый самолет с лабораторией на борту, передает РИА "Новости".
Уточняется, что в течение трех суток специалисты планируют завершить изучение результатов и предоставить людям все необходимые данные.
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