Стало известно, когда будет завершена ДНК-экспертиза погибших в Кемерово

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сегодня сообщил, когда будет завершена ДНК-экспертиза погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Данное заявление он сделал в ходе беседы с кемеровчанами.

По словам политика, после опознания тела его передают в похоронное бюро, однако тем родственникам, которым не удалось опознать останки своих родных, предлагается сдать анализы. Для проведения ДНК-экспертизы был отправлен особый самолет с лабораторией на борту, передает РИА "Новости".

Уточняется, что в течение трех суток специалисты планируют завершить изучение результатов и предоставить людям все необходимые данные.