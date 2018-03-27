Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам пожара в Кемерово
27 марта 2018, 07:47 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня утром стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел панихиду по людям, которые погибли при страшном пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".
Данную информацию во вторник, 27 марта, предоставил пресс-секретарь священнослужителя Александр Волков, передает портал "Экономика сегодня".
Патриарх Кирилл также попросил духовенство Кузбасской митрополии оказать поддержку россиянам, потерявшим в ходе происшествия своих родных и близких. Известно, что в больницы и оперативный штаб, где находятся пострадавшие, прибыли священники, которые круглосуточно дежурят и готовы поговорить с каждым.
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