Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам пожара в Кемерово

Сегодня утром стало известно, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел панихиду по людям, которые погибли при страшном пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

Данную информацию во вторник, 27 марта, предоставил пресс-секретарь священнослужителя Александр Волков, передает портал "Экономика сегодня".

Патриарх Кирилл также попросил духовенство Кузбасской митрополии оказать поддержку россиянам, потерявшим в ходе происшествия своих родных и близких. Известно, что в больницы и оперативный штаб, где находятся пострадавшие, прибыли священники, которые круглосуточно дежурят и готовы поговорить с каждым.