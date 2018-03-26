По делу о пожаре в кемеровском ТЦ задержаны четыре человека

Утром в понедельник, 26 марта, появились подробности расследования дела о пожаре в кемеровском торговом центре. Согласно последней информации, по факту случившегося задержаны были четыре человека.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко уточнила, что среди задержанных – арендатор помещения, в котором, как предполагается, и начался пожар, а также глава управляющей компании, которая занималась обслуживанием ТЦ "Зимняя вишня", передает сегодня kp.ru.

Напомним, в результате возгорания на территории торгового центра погибли не менее 48 человек. К настоящему моменту 19 из них уже направлены на опознание.