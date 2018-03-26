По делу о пожаре в кемеровском ТЦ задержаны четыре человека
26 марта 2018, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в понедельник, 26 марта, появились подробности расследования дела о пожаре в кемеровском торговом центре. Согласно последней информации, по факту случившегося задержаны были четыре человека.
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко уточнила, что среди задержанных – арендатор помещения, в котором, как предполагается, и начался пожар, а также глава управляющей компании, которая занималась обслуживанием ТЦ "Зимняя вишня", передает сегодня kp.ru.
Напомним, в результате возгорания на территории торгового центра погибли не менее 48 человек. К настоящему моменту 19 из них уже направлены на опознание.
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