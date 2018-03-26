Певец Сергей Лазарев эмоционально прокомментировал трагедию в Кемерово

Знаменитый российский артист Сергей Лазарев в минувшее воскресенье эмоционально прокомментировал последствия страшного пожара, который накануне вспыхнул в одном из торговых центров Кемерово.

Певец пришел в ужас от случившегося и подчеркнул, что в городе случилась настоящая трагедия. Лазарева шокировало количество людей и, в частности, детей, которые погибли в ходе возгорания. Музыкант выразил свои соболезнования семьям, потерявшим родных, передает "Свободная пресса".

Ранее о пожаре высказался и комик Гарик Харламов, который также направил свои глубочайшие соболезнования близким погибших.