Названа предварительная версия возникновения пожара в кемеровском ТЦ

Первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов вечером в воскресенье, 25 марта, назвал предварительную причину пожара, который сегодня вспыхнул в кемеровском торговом центре.

Согласно последней информации, очагом возгорания в настоящий момент считается батутная комната. Не исключено, что у одного из посетителей этого помещения в ТРЦ "Зимняя вишня" была при себе зажигалка, передает ТАСС.

Подчеркивается, что воспламенился поролон, который моментально прогорел, вследствие чего огонь быстро перекинулся на другие предметы в комнате.

В настоящий момент специалисты изучают обстоятельства, которые привели к трагедии.