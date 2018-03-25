Названа предварительная версия возникновения пожара в кемеровском ТЦ
25 марта 2018, 21:50 [ «Аргументы Недели» ]
Первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов вечером в воскресенье, 25 марта, назвал предварительную причину пожара, который сегодня вспыхнул в кемеровском торговом центре.
Согласно последней информации, очагом возгорания в настоящий момент считается батутная комната. Не исключено, что у одного из посетителей этого помещения в ТРЦ "Зимняя вишня" была при себе зажигалка, передает ТАСС.
Подчеркивается, что воспламенился поролон, который моментально прогорел, вследствие чего огонь быстро перекинулся на другие предметы в комнате.
В настоящий момент специалисты изучают обстоятельства, которые привели к трагедии.
Михаил Делягин: Сечин VS Медведев - кто преемник Путина?
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Путин получил доклады о пожаре в кемеровском торговом центре