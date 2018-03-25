Путин получил доклады о пожаре в кемеровском торговом центре
25 марта 2018, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]
Российскому лидеру Владимиру Путину в воскресенье, 25 марта, предоставили доклады о пожаре в кемеровском торговом центре. Сегодняшняя трагедия, согласно последним данным, унесла жизни пяти человек.
Глава МЧС Владимир Пучков и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев описали ситуацию с возгоранием в торговом центре "Зимняя вишня", передает ТАСС. Владимир Путин уже отдал ряд поручений, связанных с оказанием пострадавшим необходимой медицинской помощи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что глава государства глубоко соболезнует родственникам и близким погибших и желает всем госпитализированным гражданам скорейшего выздоровления.
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