Путин получил доклады о пожаре в кемеровском торговом центре

Российскому лидеру Владимиру Путину в воскресенье, 25 марта, предоставили доклады о пожаре в кемеровском торговом центре. Сегодняшняя трагедия, согласно последним данным, унесла жизни пяти человек.

Глава МЧС Владимир Пучков и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев описали ситуацию с возгоранием в торговом центре "Зимняя вишня", передает ТАСС. Владимир Путин уже отдал ряд поручений, связанных с оказанием пострадавшим необходимой медицинской помощи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что глава государства глубоко соболезнует родственникам и близким погибших и желает всем госпитализированным гражданам скорейшего выздоровления.