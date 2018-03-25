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Путин получил доклады о пожаре в кемеровском торговом центре

25 марта 2018, 20:41 [ «Аргументы Недели» ]

Путин получил доклады о пожаре в кемеровском торговом центре
фото: globallookpress.com

Российскому лидеру Владимиру Путину в воскресенье, 25 марта, предоставили доклады о пожаре в кемеровском торговом центре. Сегодняшняя трагедия, согласно последним данным, унесла жизни пяти человек.

Кровля обрушилась на площади 1200 кв.м. в кемеровском торговом центре

Кровля обрушилась на площади 1200 кв.м. в кемеровском торговом центре

Глава МЧС Владимир Пучков и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев описали ситуацию с возгоранием в торговом центре "Зимняя вишня", передает ТАСС. Владимир Путин уже отдал ряд поручений, связанных с оказанием пострадавшим необходимой медицинской помощи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что глава государства глубоко соболезнует родственникам и близким погибших и желает всем госпитализированным гражданам скорейшего выздоровления. 

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