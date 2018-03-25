Живыми найдены трое детей, которых считали пропавшими при пожаре в Кемерово

Спасатели смогли найти живыми троих детей, которые считались пропавшими без вести в ходе пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Данную информацию сегодня предоставили в областном главке МВД.

Согласно последним новостям, в общей сложности сообщалось о пропаже шестнадцати человек. К настоящему моменту специалисты установили местонахождение троих детей. Как уточняет РИА "Новости", сейчас врачи осматривают их и выясняют, пострадали ли они.

Отмечается, что сигнал пожаре в торговом центре сегодня днем поступил в пожарную охрану. Спасти удалось двадцать человек. Погибли пять граждан, а еще 30 пострадали.