Семнадцать человек без вести пропали при пожаре в кемеровском ТЦ

Вечером в воскресенье, 25 марта, появилась неутешительная информация, связанная с пожаром в Кемерово. Ранее сегодня стало известно, что в одном из торговых центров города вспыхнул сильный пожар.

Источник в экстренных службах региона отметил, что в настоящий момент судьба семнадцати человек остается неизвестной, передает РИА "Новости". Уточняется, что специалисты сейчас активно продолжают поисково-спасательную операцию в ТЦ "Зимняя вишня".

Ранее сообщалось, что в ходе возгорания погибли трое детей и одна женщина, а пострадали более 25 человек. Кроме того, сообщается о гибели 200 животных, которые содержались в контактном зоопарке на третьем этаже центра.