Семнадцать человек без вести пропали при пожаре в кемеровском ТЦ
25 марта 2018, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]
Вечером в воскресенье, 25 марта, появилась неутешительная информация, связанная с пожаром в Кемерово. Ранее сегодня стало известно, что в одном из торговых центров города вспыхнул сильный пожар.
Источник в экстренных службах региона отметил, что в настоящий момент судьба семнадцати человек остается неизвестной, передает РИА "Новости". Уточняется, что специалисты сейчас активно продолжают поисково-спасательную операцию в ТЦ "Зимняя вишня".
Ранее сообщалось, что в ходе возгорания погибли трое детей и одна женщина, а пострадали более 25 человек. Кроме того, сообщается о гибели 200 животных, которые содержались в контактном зоопарке на третьем этаже центра.
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