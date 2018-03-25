В Кемерово не менее 200 животных погибли при возгорании в торговом центре

Не менее 200 животных погибли при возгорании в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Согласно последним данным, все они находились в контактном зоопарке, расположенном на третьем этаже здания.

Директор зверинца Евгений Видеман полагает, что животные погибли, надышавшись угарным газом. Он добавил, что покидал помещение последним и не видел, чтобы его подопечных спасали. Как уточняет ТАСС, эвакуировать их возможности не было из-за сильнейшего задымления на этаже.

Известно, что в контактном зоопарке содержали сухопутных черепах, птиц, хомяков, белок, шиншилл, сурикатов, песцов, енотов, ушастых ежей, камерунских карликовых коз, кроликов, морских свинок и некоторых других животных.