В Кемерово не менее 200 животных погибли при возгорании в торговом центре
25 марта 2018, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]
Не менее 200 животных погибли при возгорании в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Согласно последним данным, все они находились в контактном зоопарке, расположенном на третьем этаже здания.
Директор зверинца Евгений Видеман полагает, что животные погибли, надышавшись угарным газом. Он добавил, что покидал помещение последним и не видел, чтобы его подопечных спасали. Как уточняет ТАСС, эвакуировать их возможности не было из-за сильнейшего задымления на этаже.
Известно, что в контактном зоопарке содержали сухопутных черепах, птиц, хомяков, белок, шиншилл, сурикатов, песцов, енотов, ушастых ежей, камерунских карликовых коз, кроликов, морских свинок и некоторых других животных.
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