"Горячая линия" открылась после пожара в кемеровском ТЦ

После пожара в одном из торговых центров Кемерово, который произошел днем в воскресенье, была открыта "горячая линия". Данная информация 25 марта появилась на официальном сайте областного МЧС России.

В сообщении подчеркивается, что для уточнения информации о пострадавших и погибших, а также для получения психологической помощи можно звонить по номеру 8-(38-42)-58-23-33.

Напомним, в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" ранее было зафиксировано возгорание на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Осведомленный источник сообщил, в результате происшествия погибли четверо детей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.