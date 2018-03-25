"Горячая линия" открылась после пожара в кемеровском ТЦ
25 марта 2018, 15:30 [ «Аргументы Недели» ]
После пожара в одном из торговых центров Кемерово, который произошел днем в воскресенье, была открыта "горячая линия". Данная информация 25 марта появилась на официальном сайте областного МЧС России.
В сообщении подчеркивается, что для уточнения информации о пострадавших и погибших, а также для получения психологической помощи можно звонить по номеру 8-(38-42)-58-23-33.
Напомним, в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" ранее было зафиксировано возгорание на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Осведомленный источник сообщил, в результате происшествия погибли четверо детей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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