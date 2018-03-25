Маленькие дети, погибшие при пожаре в Петербурге, находились дома одни

В Санкт-Петербурге двое маленьких детей погибли в результате пожара в квартире одного из жилых домов. Погибли пятилетняя девочка и её двухлетний брат. Следствие установило, что малыши находились дома одни, без присмотра взрослых. В Петропавловске-Камчатском при пожаре в частном доме погибли пять человек

Пожар в однокомнатной квартире дома номер 18 по улице Гаккелевская произошел в субботу, 24 марта, вечером.

По версии следствия, дети, родители которых находились на работе, включили кипятильник в розетку и положили его на диван, в результате чего произошло возгорание.

Девочка и мальчик скончались в автомобиле "скорой помощи" от отравления угарным газом, - передает RT. Петербургские следователи возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".