Специалисты из МВД назвали самые распространенные способы угона машин

Специалисты МВД рассказали, какие способы угона автомобилей являются наиболее распространенными в России. Зная это, водители могут постараться подготовиться к неприятной ситуации или избежать ее.

Согласно последней информации, самым "популярным" методом похищения машин по-прежнему считается взлом дверных замков, а также замка зажигания. Злоумышленники обычно разбивают стекла, а затем залезают в салон и при помощи особых приспособлений заводят автомобиль.

Кроме того, как сообщает "Газета.Ru", нередки и случаи, когда преступники добывают оригинальные ключи от машин и делают дубликаты – тогда процесс становится еще проще, поскольку им остается лишь выследить место парковки.

Что касается технических устройств, которые чаще всего используют угонщики, то самым распространенным можно назвать код-граббер, способный копировать радиокоманды, исходящие от кнопки на ключе, и затем самостоятельно снимать сигнализацию и открывать двери.