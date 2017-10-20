Женщина пропала на месте ДТП в Харькове

Родственники 46-летней Натальи Умаевой обратились к журналистам с просьбой помочь в поисках женщины, которая пропала после ДТП в Харькове. Женщина находилась на перекрестке и разговаривала с дочкой по телефону.

Потом дочь услышала шум, какой-то мужчина взял телефон и сказал, что произошла авария и погибло много людей.

Родственники нашли на месте аварии только сумочку женщины. Наталья Умаева не значится ни в списках погибших, ни в списках пострадавших в результате ДТП, сообщает ТСН.

Протаранивший пешеходов в Харькове автомобиль был замечен в других нарушениях правил дорожного движения, пишет на личной странице в социальной сети Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Водитель внедорожника, наехавшего на толпу людей в Харькове, задержана, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сообщает полиция Харьковской области.