Видео, как Lexus, въехавший в толпу в Харькове, уже нарушал ПДД

Протаранивший пешеходов в Харькове автомобиль был замечен в других нарушениях правил дорожного движения, пишет на личной странице в социальной сети Facebook советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Шесть человек, которые ждали зеленого света на остановке в центре Харькова, погибли под колесами внедорожника. Трое, включая беременную женщину, в реанимации. Их состояние врачи оценивают как критическое, и опасаются, что спасти их не удастся - травмы слишком тяжелые.

Геращенко рассказал, что волонтеры опубликовали в Сети видеозапись, где Lexus проехал на красный свет прошлой зимой. Неизвестно, кто находился за рулем автомобиля в тот раз, но, к счастью, обошлось без жертв. По словам Геращенко, это указывает на то, что трагедия в Харькове была предопределена. В связи с этим он предложил пересмотреть размеры штрафов для нарушителей ПДД.

За рулем элитной иномарки была 20-летняя девушка Алена Зайцева - приемная дочь крупного харьковского бизнесмена и сводная сестра бывшего городского прокурора, сообщает РЕН-ТВ. Следственный комитет Харькова арестовал девушку на трое суток. Полиция считает, что она может попытаться уехать из страны, чтобы избежать наказания, а ей может грозить до 10 лет тюрьмы.