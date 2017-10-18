В Харькове внедорожник влетел в толпу пешеходов
18 октября 2017, 22:19 [ «Аргументы Недели» ]
Внедорожник въехал в толпу в украинском Харькове. Трагедия произошла около 9 вечера в начале улицы Сумская. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На место происшествия выехало руководство харьковской милиции, следственно-оперативная группа.
Сми сообщают, что погибли пять человек, также есть пострадавшие. По словам очевидцев, автомобиль врезался в людей после столкновения с другой машиной.
Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в толпу пешеходов неподалеку от Гайд-парка в Лондоне, за зданием Музея истории британской столицы.