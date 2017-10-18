В Харькове задержали водителя внедорожника, протаранившего толпу

Водитель внедорожника, наехавшего на толпу людей в Харькове, задержана, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, сообщает полиция Харьковской области.

В результате наезда внедорожника Lexus RX 350 на толпу в центре Харькова погибли шесть человек, еще шесть госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности дорожного движения.

За рулем Lexus была девушка 1997 года рождения. Автомобиль принадлежит ее отцу. На высокой скорости она проехала на запрещающий сигнал светофора и врезалась в Volkswagen Touareg. Lexus «выбросило на тротуар, где в этот момент находились десятки пешеходов», рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Facebook.

Ранее сообщалось, что внедорожник въехал в толпу в украинском Харькове. Трагедия произошла около 9 вечера в начале улицы Сумская.









Фото: Харьков City / Facebook