Катастрофа Ту-154: почему он упал

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ уже названо трагедией международного масштаба. Семьи погибших получат компенсации по 7,8 млн руб (это семьи военнослужащих), и по 3 млн – семьи жертв гражданских лиц.

О трагедии над Черным морем «АН-онлайн» сообщали во всех подробностях. Но что же действительно случилось на борту? Почему самолет упал спустя две минуты после взлета? Журналист интернет-издания «Суть событий » Владимир Прохватилов считает, что в официальных сообщениях нет правильных ответов на главные вопросы. Журналист ссылается на мнение ведущего военного эксперта Алексея Леонкова.

Следствие сразу отмело версию теракта: на борту Минобороны бомбы быть не может. Но тогда почему фрагменты самолета, упавшего с небольшой высоты, разбросаны в радиусе километров?

взрыв. Алексей Леонков считает единственно верной версию о теракте на борту погибшего борта. Только в таком случае самолет могло так разорвать в воздухе. Причина «техническая неисправность» никакой критики не выдерживает: экипаж самолета ни о чем подобном не докладывал, все произошло мгновенно, то есть был

Версия с ошибкой пилота тоже сомнительна. И тут как раз уместно вспомнить, что за штурвалом были профессионалы ВВС, которых отбирают и готовят особо. Причем, специалист подчеркивает, что экипажей было два: так делают, когда лететь надо на большие расстояния. Пилотов было восемь, и ни о какой ошибке при пилотировании тут говорить не приходится.

Эксперт делает вывод: в Адлере на борт Ту-154 кто-то пронес взрывное устройство.