Катастрофа Ту-154: почему он упал
25 декабря 2016, 14:38 [ «АН-онлайн» ]
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25 декабря 2016, 14:38 [ «АН-онлайн» ]
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Опубликована запись последних минут переговоров экипажа Ту-154 с диспетчером
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